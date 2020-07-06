Омбудсмен попросила дати 3,5 млн грн для свого сайту з Фонду COVID-19

Денисова попросила 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. Фото: колаж Обозревателя

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.

Про це йдеться у листі Уповноваженої до КМУ, який оприлюднила експертна організація StateWatch. 10 млн грн із яких планується витратити на ремонт адміністративного приміщення, 3,5 млн грн – на створення веб-сайту, а також 1 млн грн – на відрядження.

Прохання виділити 10 млн грн на ремонт будівлі Секретаріату Уповноваженого з прав людини обгрунтовується скороченням передбачених на 2020 рік видатків на здійснення капітального ремонту. Зі слів Денісової, безповоротне вилучення зазначених видатків та перенесення строків проведення ремонту призведе до наступних наслідків:

Результати капремонту, який у 2019 році провели за 22 млн грн, буде втрачено. У 2021 році зросте навантаження на державний бюджет. У майбутньому зросте договірна ціна ремонту.

Денісова також пропонує виділити 3,5 млн грн на створення сайту для свого відомства. За її словами, сайт, що існує, застарів, а тому постійно зазнає кібератак і блокується.

Крім того, Денісова попросила дати 1 млн грн на командировки до місць несвободи.

У листі вказано, що взяти кошти у інших місцях, окрім з з Фонду боротьби з COVID-19 нема можливості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС з Фонду боротьби з коронавірусом.