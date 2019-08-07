Олігархові з Монако дозволили побудувати хмарочос над Печерськими пагорбами в Києві

Київська міська державна адміністрація дозволила "Картас Траст Компані" розробляти проект "багатофункціонального комплексу" на 25 поверхів поблизу готелю "Салют".

Зокрема, відповідне ТОВ отримало вихідні дані на реконструкцію нежилого будинку по вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4, повідомляють "Наші гроші".

Містобудівні умови та обмеження свідчать, що висота будинку після реконструкції може становити 73,5 метри (орієнтовно 25 поверхів).

Остаточну висоту мають визначити на підставі висновків історико-містобудівного обґрунтування.

"Наші гроші"

Реконструкцію дозволено проводити в межах існуючих фундаментів будівлі. Зараз це нежилий будинок площею 10 тис. кв. м, що з 2011 року належить "Картас Траст Компані".

Відповідно до генерального плану, ділянка з цією будівлею, належить до території громадських будівель і споруд.

Керівником ТОВ "Картас Траст Компані" є Вячеслав Климов, а засновником – Сергій Дядечко, екс-віце-президент "Родовід Банку" часів контролю над фінустановою структурами Юрія Іванющенка.

Дядечко також є власником банку "Союз", що ліквідується. Останні роки він проживає в Монако, де купив місцевий баскетбольний клуб.

Засновником ТОВ "Картас Траст Компані" є Сергій Дядечко УП

ТОВ "Картас Траст Компані" фігурувало у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків. Крім того, ця фірма фігурує як кінцевий покупець газу у компаній зі "справи Онищенка".

"Наші гроші"

"Наші гроші"

"Наші гроші"

"Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник пов’язаного з Віктором Медведчуком нардепа Тараса Козака став підписантом ТОВ "Академ-Клуб", яке контролював нардеп-забудовник Максим Микитась, і яке орендує понад 40 га на березі Дніпра у Києві під забудову.

Зокрема, ще у 2005-2006 роках Київрада передала ТОВ "Академ-Клуб" в оренду на 25 років дві ділянки для комплексної забудови з відселенням мешканців на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні.

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