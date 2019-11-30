"Олігархічний сценарій": Портников різко розкритикував таємні переговори з Росією щодо газу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його уряд не веде переговори з Москвою про прямі поставки російського газу в Україну, однак в той же день російський і український міністри енергетики провели зустріч, де обговорили закупівлі блакитного палива.
"Хто буде всерйоз сприймати заяви чиновника, який приховує від суспільства резонансну інформацію? Або, можливо, сам прем'єр про газові переговори, на яких не було представників Єврокомісії, нічого не знав?" – пише журналіст Віталій Портников для espreso.
"Його просто вирішили не інформувати – бо таємна зустріч у Відні була санкціонована не фіктивними, а справжніми керівниками України, олігархічними кланами, які захопили керівництво країною після виборів 2019 року", – додав журналіст.
За його словами, в Україні сьогодні немає ні справжнього прем'єр-міністра, ні президента.
"Є виконавці ролей, які продовжують грати в третьосортному серіалі – тому самому серіалі, який невибаглива публіка сприйняла як кращу модель для управління країною. І є ті, хто приймає рішення", – резюмував Портников.
Журналіст заявив, що в Україні сьогодні немає ні справжнього прем'єр-міністра, ні президента
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
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Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
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Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.
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