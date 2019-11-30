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30 листопада • оновлено в 10:43
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"Олігархічний сценарій": Портников різко розкритикував таємні переговори з Росією щодо газу

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його уряд не веде переговори з Москвою про прямі поставки російського газу в Україну, однак в той же день російський і український міністри енергетики провели зустріч, де обговорили закупівлі блакитного палива.

"Хто буде всерйоз сприймати заяви чиновника, який приховує від суспільства резонансну інформацію? Або, можливо, сам прем'єр про газові переговори, на яких не було представників Єврокомісії, нічого не знав?" – пише журналіст Віталій Портников для espreso.

"Його просто вирішили не інформувати – бо таємна зустріч у Відні була санкціонована не фіктивними, а справжніми керівниками України, олігархічними кланами, які захопили керівництво країною після виборів 2019 року", – додав журналіст.

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"Навіть не перемир'я": Портников пояснив ультиматуми Путіна щодо газу

За його словами, в Україні сьогодні немає ні справжнього прем'єр-міністра, ні президента.

"Є виконавці ролей, які продовжують грати в третьосортному серіалі – тому самому серіалі, який невибаглива публіка сприйняла як кращу модель для управління країною. І є ті, хто приймає рішення", – резюмував Портников.

Журналіст заявив, що в Україні сьогодні немає ні справжнього прем'єр-міністра, ні президента

Журналіст заявив, що в Україні сьогодні немає ні справжнього прем'єр-міністра, ні президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончарук
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Чан Джеки
Чан Джеки
гончарук переговоры по газу в открытую.вас надо только контролировать или будет беда как с юлей.если необнародуете переговоры то призываю выходить на майдан нас снова продали путину оптом.коломойский тама в доле.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Протников это тот г о м и к что в нете видео валом где он с юношей шпили вили?))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Портников
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