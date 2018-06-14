Олігарх Путіна відкрив бізнес в Києві: українці придумали покарання

Днями у Києві розгорівся скандал з приводу відкриття магазину скандального російського бізнесмена Германа Стерлігова в центрі Києва.

OBOZREVATEL вирішив запитати читачів, як вони ставляться до того, що бізнесмени, наближені до президента Росії Володимира Путіна, ведуть свій бізнес в Україні.

Всього своєю думкою поділилися майже 7 тис. осіб.

45% висловилися категорично проти, і вказали, що такий бізнес треба закривати за будь-яку ціну.

Магазин Стерлігова на Хрещатику

У той же час 35% опитаних вважають, що закриття має відбуватися на законних підставах, хоча російським олігархам і нема чого робити в Україні.

Проте 13% українців висловили думку, що будь-який бізнес - це добре, нехай навіть і російський.

І лише 4% відповіли, що їм байдуже.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня активісти організації С14 зірвали банери з рекламою "селянської" продукції Стерлігова у центрі Києва.