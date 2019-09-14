Олігарх Фукс підтвердив зв'язок з Коломойським

Скандальний олігарх Павло Фукс підтвердив, що є партнером Ігоря Коломойського в Укрнафтобурінні.

Як передає "Новое время", про це він сказав журналістам на форумі YES в Києві.

Також журналіст Роман Кравець опублікував в Facebook знімок, на якому Фукс сидить за одним столом з Коломойським.

Фукс і Коломойський на YES Roman Kravets, Facebook

Укрнафтобуріння - одна з найбільших приватних нафтогазовидобувних компаній України. Афілійована з Коломойським і колишнім депутатом Верховної Ради Віталієм Хомутинником.

Компанія також має спецдозвіл на розробку найбільш перспективного українського газового родовища - Сахалінського (Харківська область).

Фукс і Коломойський

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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