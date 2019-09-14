Олігарх Фукс підтвердив зв'язок з Коломойським

Скандальний олігарх Павло Фукс підтвердив, що є партнером Ігоря Коломойського в Укрнафтобурінні.
Як передає "Новое время", про це він сказав журналістам на форумі YES в Києві.
Також журналіст Роман Кравець опублікував в Facebook знімок, на якому Фукс сидить за одним столом з Коломойським.
Фукс і Коломойський на YES
Roman Kravets, Facebook
Укрнафтобуріння - одна з найбільших приватних нафтогазовидобувних компаній України. Афілійована з Коломойським і колишнім депутатом Верховної Ради Віталієм Хомутинником.
Компанія також має спецдозвіл на розробку найбільш перспективного українського газового родовища - Сахалінського (Харківська область).
Фукс і Коломойський
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти голови редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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