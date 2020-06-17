Олена Кравець стане главою НБУ? "Слуги" задумали звільнити Смолія після кредиту МВФ
У Верховній Раді мають намір висловити недовіру голові НБУ Якову Смолію
Профільний комітет парламенту вже підтримав відповідний проект постанови
У документі сказано, що робота діючого глави НБУ на цій посаді була незадовільною
Верховна Рада України має намір висловити недовіру голові Національного банку Якову Смолію після того, як був отриманий перший транш від Міжнародного валютного фонду.
За даними джерел OBOZREVATEL, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав відповідний проект постанови.
У розпорядженні OBOZREVATEL опинився цей документ, в якому йдеться про те, що робота діючого глави НБУ на цій посаді була незадовільною.
"Національний банк України, як в 2019 році і на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року не виконав в повній мірі своєї основної конституційної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Національний банк України формував і реалізовував вкрай небезпечну для країни валютно-курсову політику, яка штучно поглибила кризові явища в економіці", – сказано в документі.
Також у ньому наголошується, що грошово-кредитна політика, яка реалізовувалася НБУ у вказані роки, негативно вплинула на економіку країни, зокрема шляхом штучного перетікання значних фінансових ресурсів в піраміду державних боргових зобов'язань, створивши небезпечний дисбаланс в економіці.
Крім того, в документі йдеться про те, що політика політика НБУ не сприяла захисту економіки від впливу зовнішніх негативних впливів протягом 2019 року і під час карантину в 2020 році, а також не дозволила надати банківській системі України достатню підтримку для запобігання економічній кризі, а значить була неефективною.
У Раді пропонують створити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 2014-2019 роках.
"Слуги народу" незадоволені роботою НБУ
"Слуги народу" незадоволені роботою НБУ
Нагадаємо, що раніше "слуг народу" дорікнули в тому, що за президента Володимира Зеленського багато державних посади зайняли колишні співробітники студії "Квартал 95". Виходячи з цього можна припустити, що, в разі звільнення Смолія, його посада може дістатися Олені Кравець, яка в серіалі "Слуга народу" грала роль глави Національного банку України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала перший транш Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми stand-by. Його сума склала 2,1 млрд доларів.