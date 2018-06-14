Окупанти відклали запуск скандальних електростанцій в Криму

Російський уряд переніс введення в експлуатацію перших блоків Севастопольської та Сімферопольської теплоелектростанцій (ТЕС), які будуються в окупованому Криму.

Терміни запуску були перенесені на осінь, випливає з постанови уряду РФ, підписаного прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, передає "Крим.Реалії".

"Введення в експлуатацію Севастопольської ТЕС і Сімферопольської ТЕС (сумарна електрична потужність - не менше 900 МВт - ред.) - 1 листопада 2018 року", - сказано в документі.

Відзначається, що введення в експлуатацію другого блоку Севастопольської ТЕС має відбутися не пізніше 1 жовтня 2018 року, другого блоку Сімферопольської ТЕС - не пізніше 1 листопада цього року.

До цього введення друге блоків планувався не пізніше 18 червня.

Нагадаємо, в червні 2017 року розгорівся скандал з поставками в Крим турбін німецької фірми Siemens, які необхідні для будівництва ТЕС. Siemens оскаржує в суді перевезення турбін в Крим, оскільки це заборонено санкціями Євросоюзу.

Новини Після скандалу з Кримом найбільший німецький концерн продає свій бізнес

У липні 2017 року голова Міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив, що теплоелектростанції в Криму побудують, навіть якщо компанія Siemens відкличе турбіни, які були поставлені на півострів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня в окупованому Криму стався масштабний блекаут . Причиною відключення електрики в Криму стала аварія на підстанції "Тамань" в Краснодарському краї РФ.