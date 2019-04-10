Окупанти створять нову групу для оцінки "збитку" Криму від України

Окупаційна влада Севастополя почала роботу з оцінки "збитків, завданих місту за період перебування у складі України".

"Ми, безумовно, також будемо брати участь у цьому процесі. Ми вже збираємо матеріали про ту шкоду, яку було завдано нашому місту", – повідомила "спікер законодавчих зборів" Катерина Алтабаєва в коментарі "РІА Новини".

За її словами, для вирішення відповідного питання буде створено спеціальну робочу групу.

"За моїм дорученням цим питанням займається керівник фракції "Єдина Росія" В'ячеслав Аксьонов. Ми вже розіслали запити до органів державної влади, громадських організацій, наукових та науково-освітніх установ і чекаємо відповіді про завдані збитки", – резюмувала Алтабаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. З відповідною заявою, зокрема, виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

Пізніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".

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