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Окупанти створять нову групу для оцінки "збитку" Криму від України

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Окупаційна влада Севастополя почала роботу з оцінки "збитків, завданих місту за період перебування у складі України".

"Ми, безумовно, також будемо брати участь у цьому процесі. Ми вже збираємо матеріали про ту шкоду, яку було завдано нашому місту", – повідомила "спікер законодавчих зборів" Катерина Алтабаєва в коментарі "РІА Новини".

За її словами, для вирішення відповідного питання буде створено спеціальну робочу групу.

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"За моїм дорученням цим питанням займається керівник фракції "Єдина Росія" В'ячеслав Аксьонов. Ми вже розіслали запити до органів державної влади, громадських організацій, наукових та науково-освітніх установ і чекаємо відповіді про завдані збитки", – резюмувала Алтабаєва.

Окупанти створять нову групу для оцінки "збитку" Криму від України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. З відповідною заявою, зокрема, виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

Пізніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Іванов Іван
Іванов Іван
В.С.Высоцкий 40 лет назад по этому поводу спел: "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"
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Федоров Федор
Федоров Федор
А будут создавать следственную группу по оценке ущерба,который Порки и К° нанесли государству в самой Украине?
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