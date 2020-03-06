Окупанти Криму відреагували на заяву Шмигаля щодо постачання води

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Не варто нам у розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем'єра-міністра про постачання води до Криму як території України", – повідомив "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков у коментарі "РИА Новости".

За його словами, далі якихось точкових заяв справа не піде.

"Ми прекрасно розумінням, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією", – резюмував Бобков.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму. Однак пізніше прем'єр-міністр України виправдався за свої слова.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

Раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливій. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

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