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6 березня • оновлено в 10:44
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Окупанти Криму відреагували на заяву Шмигаля щодо постачання води

7.3т
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"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Не варто нам у розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем'єра-міністра про постачання води до Криму як території України", – повідомив "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков у коментарі "РИА Новости".

За його словами, далі якихось точкових заяв справа не піде.

"Ми прекрасно розумінням, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією", – резюмував Бобков.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму. Однак пізніше прем'єр-міністр України виправдався за свої слова.

  • "В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

  • Раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливій. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

  • Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Правильно отреагировали ))) Защеку им, а не воду))) Пусть мобилизуют труппу клоунов -"самооборона Крыма". Там бугаи здоровые, вот пусть и таскают воду вёдрами, по мосту, с Кубани )))
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и чудненько) пейте морскую воду. помнится ваши хозяева вам уже обещали опреснительный завод....ждите
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Гражданам Украины в Крыму воду будут продавать по карточкам, 3 литра в день
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