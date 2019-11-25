Охопив цілу країну: у Європі почався страйк критичних масштабів

У Фінляндії у понеділок, 25 листопада, працівники пошти почали страйк критичних масштабів.

Рішення трудового спору між листоношами Фінляндії і роботодавцями не було знайдено, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Страйки солідарності зачепили громадський транспорт столичного регіону Фінляндії, рейси авіакомпанії Finnair, поромне сполучення, роботу залізниці, промислових підприємств та інших.

"Профспілка працівників автомобільної і транспортної галузі оголосила, що підтримає трудовий спір з поштою страйком солідарності, що починається в понеділок, 25 листопада о 3:00. Це вплине на роботу муніципальної транспортної компанії HSL", – йдеться у повідомленні організації.

"Страйк торкнеться декількох важливих служб у аеропорту Гельсінкі, включно з наземними службами, як-от завантаження і вивантаження літаків, заправка літаків, а також обслуговування клієнтів Finnair в аеропорту Гельсінкі, кейтеринг і обслуговування на рейсах Finnair", – заявили в авіакомпанії.

Загалом з 25 листопада скасують 250 рейсів.

Протести зачеплять громадський транспорт, рейси авіакомпаній, поромне сполучення, роботу залізниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня у восьми найбільших аеропортах Німеччини відбулися так звані попереджувальні страйки працівників служб безпеки: до них приєднаються працівники портів Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига і Мюнхена.

Також у Берліні 15 лютого влаштували масовий страйк працівники громадського транспорту. Ситуація створила проблеми для сотень тисяч жителів столиці Німеччини.

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