Оголосити дефолт в Україні: Зеленський відповів на скандальний заклик Коломойського

Президент Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливе оголошення дефолту в Україні, до чого закликав олігарх Ігор Коломойський.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у вівторок, 4 червня, передає Адміністрація президента в Twitter.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - сказав Зеленський.

Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт obozrevatel

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані Акції, Які НЕ ма ють Нічого Спільного з моєю офіційною позіцією ", - сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючісь Із Єврокомісаром @vdombrovskis - APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників "ПриватБанку", серед яких олігарх Ігор Коломойський, і має намір захищати інтереси держави.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!