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Оголосити дефолт в Україні: Зеленський відповів на скандальний заклик Коломойського

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Президент Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливе оголошення дефолту в Україні, до чого закликав олігарх Ігор Коломойський.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у вівторок, 4 червня, передає Адміністрація президента в Twitter.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - сказав Зеленський.

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Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт

Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників "ПриватБанку", серед яких олігарх Ігор Коломойський, і має намір захищати інтереси держави.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
Тег
дефолт
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