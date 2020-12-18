ОГХК знову погрузить ільменіт у Крим за контрактом з Belanto

Судно BOGDAN під прапором Белізу пришварулося у порту Чорноморська 17 грудня о 18:38, щоб занурити ільменіт виробництва Іршанського ГЗК Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

Про це свідчать дані системи стеження за судами АІС. BOGDAN вдруге буде використаний у схемі перевантаження ільменіту з українського порту на сирійське судно SOURIA, яке входить в американський список санкцій, як таке, що багато разів заходить у води анексованого Криму.

SOURIA вже чекає наступного перевантаження з BOGDAN у болгарському порту Варна, куди воно прибуло вчора, 17 грудня о 13.29. Це видно з даних сайту.

Судно BOGDAN перевезе третю партію ільменіту ОГХК в 10 тис. т за контрактом ОГХК з чеською компанією-прокладкою Belanto. Це буде 32 тис. т ільменіту, які досягнуть берегів Криму, де розташований переробник ільменіту – підприємство Кримський ТИТАН Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, т. в.о. голови ОГХК Артур Сомов підписав контракт з Belanto 13 жовтня. Чехи взяли на себе зобов'язання придбати 50 тис. т іршанського ільменіту компанії до кінця чинного року на суму 6,453 млн євро з відстрочкою платежу в 35 днів.

Один раз у схемі за контрактом ОГХК з Belanto брало участь судно SALVINIA. Воно також перевантажувало ільменіт на SOURIA. Після цього вантаж відправлявся на Крим через Тамань, РФ.

Відзначимо, відправка продукції ОГХК до Криму ведеться в обхід попереджень СБУ. Поставки спростовує Денис Кудін, заступник голови Фонду держмайна, у веденні якого перебуває державна ОГХК. Хоча на фото видно, що судна завантажуються саме ільменітом, а система стеження за судами дозволяє точно відстежити маршрут вантажу.