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6 травня • оновлено в 09:55
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Офіційний долар не змінився, але підскочив на чорному ринку: курс валют в Україні

4.5т
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НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро водночас зупинилося на позначці 29,26 грн/€.

Про це сказано на сайті НБУ.

Отже, курс долара не змінився за добу. Євро подешевшало щодо гривні на 24 копійки.

Курс НБУ на 6 травня

100 доларів США – 2697 грн

100 євро – 2926 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,55 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 26,9 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,4 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,00 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,10 грн/€

Продаж – 29,20 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні валюта 5 травня незначно подорожчала на всіх сегментах ринку.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна Київ
Теги
гривня курс валют євро долар
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