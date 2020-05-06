НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро водночас зупинилося на позначці 29,26 грн/€.

Про це сказано на сайті НБУ.

Отже, курс долара не змінився за добу. Євро подешевшало щодо гривні на 24 копійки.

Курс НБУ на 6 травня

100 доларів США – 2697 грн

100 євро – 2926 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,55 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 26,9 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара в обмінниках Скриншот

Євро

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,4 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,00 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 29,10 грн/€

Продаж – 29,20 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні валюта 5 травня незначно подорожчала на всіх сегментах ринку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram