НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро водночас зупинилося на позначці 29,26 грн/€.
Про це сказано на сайті НБУ.
Отже, курс долара не змінився за добу. Євро подешевшало щодо гривні на 24 копійки.
Курс НБУ на 6 травня
100 доларів США – 2697 грн
100 євро – 2926 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют в українських банках
Долар
Купівля – 26,85 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Курс долара в банках
Скриншот
Євро
Купівля – 29,0 грн/€
Продаж – 29,55 грн/€
Курс євро в банках
Скриншот
Курс валют в українських обмінниках
Долар
Купівля – 26,9 грн/$
Продаж – 27,05 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скриншот
Євро
Купівля – 29,0 грн/€
Продаж – 29,4 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,00 грн/$
Продаж – 27,05 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро
Купівля – 29,10 грн/€
Продаж – 29,20 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні валюта 5 травня незначно подорожчала на всіх сегментах ринку.
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