Офіс генпрокурора викрив схему скруток ПДВ на 260 млн грн

Валентина Гембарська Економіка 12:46, 23.09.2020 Оновлено: 12:59, 23.09.2020

Офіс генерального прокурора розкрив схему скруток ПДВ на кількох підприємствах. Протягом 2018-2019 років вдалося уникнути сплати податків на понад 260 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Як працювала схема:

  • за готівку закуповувалася сільгосппродукція у приватних підприємців

  • далі ці операції оформлювали з підприємствами, які мають ознаки фіктивних, щоб уникнути сплати податків

Розкрито схему податкових скруток
Офіс генпрокурора

"Протягом 2018-2019 років незаконно сформовано податковий кредит із податку на додану вартість у сумі понад 260 млн грн, які надалі переведено в готівку", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, готівкові кошти в сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва.

Під час обшуку вилучили багато предметів мистецтва
Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС.

В офісах знайдено великі суми коштів
Офіс генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив про наявність схем зі скрутками ПДВ на митниці і в податковій.

Ексглава ДФС Сергій Верланов заявив, що це неправда і нібито жодних реальних фактів Уманський не надав.

Згодом стало відомо, як саме працює схема з податковими скрутками.

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