''Одягти намордники і радіти?'' Росіян розлютила цинічна порада Медведєва

Прем'єр міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що люди не повинні страждати від зростання цін. Його слова викликали жорстку критику в соцмережах.

"Важливо, щоб ситуація на внутрішньому ринку залишалася збалансованою, звичайно, люди не повинні стикатися з необґрунтованим зростанням цін", - передає його слова ТАСС.

OBOZREVATEL зібрав для вас найсмішніші реакції користувачів на заяву Медведєва.

"Всім надіти намордники та радіти", "Дімоне, коли з цінами розберешся, дятле?!!", "Я не зовсім зрозумів: заяву Медведєва "Люди не повинні страждати від зростання цін на бензин" - це установка нафтовикам "Не підвищуйте ціни!", чи установка росіянам "Ви не повинні страждати"???", "Невже? Люди повинні бути вдячними за зростання цін на бензин!", "Я вам більше скажу, люди не повинні страждати взагалі", "Всі хто страждає - агенти держдепу і нацзрадники", "Дійсно, дістали страждати - ниють і ниють кожен день", - іронізують користувачі.

Деякі вказали на відверто абсурдну заяву Медведєва, яку можна трактувати по-різному: "Ми ним насолоджуватися повинні, чи що? А тих, хто страждає, штрафувати будуть?", "Ценізм Медведєва!!!", "Покарання за страждання введіть", "Правильно, люди не повинні страждати, а оскільки росіяни для них нелюди, то нехай страждають. Діма, як завжди, правий! За що його і люблю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін зганьбився, намагаючись процитувати уривок із байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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