"Однозначна позиція": у Зеленського розповіли, чи відновлять постачання води до Криму

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що нині не можна говорити про подачу води Північно-Кримським каналом на окупований півострів.
"Мені здається, що це недоречно. Позиція по непостачання води Північно-Кримським каналом до Криму є правильною і вірною", – повідомив Кориневич в інтерв'ю "Сегодня".
"Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму", – додав він.
Представник президента зазначив, що найближчим часом не буде змін у цьому підході.
"Ми не можемо говорити про подачу води. В тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом до Криму. Я вважаю, що це однозначна позиція", – повідомив Кориневич.
Він також підкреслив, що аналогічна позиція в Офісі президента і щодо постачання до окупованого Криму електроенергії.
Представник президента зазначив, що найближчим часом не буде змін у цьому підході
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.
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