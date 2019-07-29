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"Однозначна позиція": у Зеленського розповіли, чи відновлять постачання води до Криму

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Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що нині не можна говорити про подачу води Північно-Кримським каналом на окупований півострів.

"Мені здається, що це недоречно. Позиція по непостачання води Північно-Кримським каналом до Криму є правильною і вірною", – повідомив Кориневич в інтерв'ю "Сегодня".

"Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму", – додав він.

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Представник президента зазначив, що найближчим часом не буде змін у цьому підході.

"Ми не можемо говорити про подачу води. В тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом до Криму. Я вважаю, що це однозначна позиція", – повідомив Кориневич.

Він також підкреслив, що аналогічна позиція в Офісі президента і щодо постачання до окупованого Криму електроенергії.

Представник президента зазначив, що найближчим часом не буде змін у цьому підході

Представник президента зазначив, що найближчим часом не буде змін у цьому підході

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Мост сделали, электромост провели, и воду проведём. На зло убогим скаклам)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, В голову себе проведите. Энергохвост постоянно на ремонтах, електричество по всему Крыму отключают по графику. Супер энергохвост!!! Мост постоянно пустой, где же 10 млн. обещанных туристов и очень дешевые продукты. А воду желательно, вместе с медузами подавать.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Странные вы существа х0хлы.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Ты вероятно уже "дососался" Раз с такой уверенностью говоришь?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
И снова проходил мимо, Сосать, вам, до третьего пота, нет до болезни боткина.
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