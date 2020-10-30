Одного корабля недостатньо, – у Росії озвучили проблему з "Північним потоком-2"
Російський експерт з енергетики Борис Марцинкевич заявив, що одного судна для добудови газопроводу "Північний потік-2" буде недостатньо.
"Будуть шторми – нічого не зробимо, тому що якщо використовувати тільки одне судно, то швидкість укладання близько трьох кілометрів на добу, там залишилося близько 150 кілометрів, просто фізично не вистачає", – повідомив Марцинкевич в інтерв'ю Sputnik Литва.
Таким чином, за його словами, "Газпром" може не поспішати добудовувати "Північний потік-2" до кінця цього року.
"Для "Газпрому" ніякої необхідності поспішати немає, тому що транзитні потужності "Ямал-Європа" і ГТС України відповідно до угоди з урахуванням рівня підземних сховищ на території Європи цей сезон дозволяють пройти абсолютно без поспіху", – резюмував Марцинкевич.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, які задіяно в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації мають пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".