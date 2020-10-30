Одного корабля недостатньо, – у Росії озвучили проблему з "Північним потоком-2"

Російський експерт з енергетики Борис Марцинкевич заявив, що одного судна для добудови газопроводу "Північний потік-2" буде недостатньо.

"Будуть шторми – нічого не зробимо, тому що якщо використовувати тільки одне судно, то швидкість укладання близько трьох кілометрів на добу, там залишилося близько 150 кілометрів, просто фізично не вистачає", – повідомив Марцинкевич в інтерв'ю Sputnik Литва.

Таким чином, за його словами, "Газпром" може не поспішати добудовувати "Північний потік-2" до кінця цього року.

"Для "Газпрому" ніякої необхідності поспішати немає, тому що транзитні потужності "Ямал-Європа" і ГТС України відповідно до угоди з урахуванням рівня підземних сховищ на території Європи цей сезон дозволяють пройти абсолютно без поспіху", – резюмував Марцинкевич.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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