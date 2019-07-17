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"Одні з кращих у світі": вартість цінних паперів України досягла історичного максимуму

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Ціна на українські VRI-варанти (цінні папери) досягла історичного максимуму – 72% від номіналу.

За останні півроку вони принесли власникам 49,31% річних у доларах, повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"І це стало однією із найкращих інвестицій в світі за останні півроку", – заявив Компанієць.

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З початку торгівлі VRI-варантами на біржі (лютий 2016 року) їх вартість вже зросла більш ніж в 2,5 рази.

Він також наголосив, що нещодавно Bank Of America Merrill Lynch у своєму інвестиційному звіті по Україні рекомендував купувати українські VRI-варанти і визначив їх справедливу вартість в розмірі 86% від номіналу при консервативному прогнозі.

"Нагадую, що Майкл Хазенстаб, керівник Franklin Templeton Investments, назвав купівлю українських єврооблігацій однією з найкращих своїх інвестицій. Franklin Templeton Investments тримає один із найбільших пакетів українських облігацій", – резюмував Компанієць.

Ціна на українські VRI-варанти досягла історичного максимуму

Ціна на українські VRI-варанти досягла історичного максимуму

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%.

Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Фига они обесценились почти в два раза
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Уже бегу менять американские облигации на украинские!!!
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