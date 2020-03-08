Замість однієї ДАБІ в Україні можуть створити три нових

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе висловив стурбованість планами влади реорганізувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

"На сайті Мінрегіонбуду з'явився проект постанови, де хочуть створити замість одного ДАБІ одразу три. Нас це дуже насторожує. Щоб не вийшло так, що з одного неконтрольованого ДАБІ вийде три неконтрольованих ДАБІ", – повідомив Парцхаладзе в ефірі ObozTV.

На його думку, таке збільшення кількості контролюючих органів може призвести до низки проблем, в тому числі – до подорожчання житла.

"Щоб не вийшло, що житло стане ще дорожче ... Значно", – попередив він.

На уточнююче запитання, чи можуть ціни на нерухомість зрости через те, що забудовникі будуть змушені "нелегально заносити гроші вже в три кабінети", Парцхаладзе відповів: "Ну, можливо і так".

"Тому ми би хотіли, щоб процес ухвалення таких рішень був прозорим, відкритим. І в ньому брало участь професійне співтовариство", – наголосив глава Конфедерації.

Парцхаладзе зауважив, що чинна ДАБІ дійсно одна з найбільш корумпованих структур України.

"Можливо, там треба всіх людей почистити, прибрати. Але проблема полягає в тому, що треба починати не з ліквідації ДАБІ, а змінювати систему і підходи. Наприклад, як в Європі, запроваджувати страхування. Тоді взагалі не потрібно приходити в ДАБІ та вводити в експлуатацію. Тому що страхова здійснює контроль і нагляд в 100 разів ефективніше, ніж ця ДАБІ", – пояснив він.

Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні планують ліквідувати протягом двох тижнів 112.ua

Як писав OBOZREVATEL, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують протягом двох тижнів. Замість неї, за його словами, буде створено "паралельний орган".

Докладніше про "корупційного будівельного спрута" і про те, що насправді відбувається в ДАБІ – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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