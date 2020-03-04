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4 березня • оновлено в 16:59
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Одна з найбільших криптобірж Binance раптово пішла в офлайн

1.6т
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Одна з найбільших за обсягом торгів криптовалютна біржа Binance у вівторок, 4 березня, раптово пішла в офлайн, але відновила роботу через кілька годин.

Про це повідомили на офіційній сторінці Binance. Зазначається, що за деякий час після обвалу з'явилася інформація "про технічні роботи".

Тимчасово на біржі стали недоступними спотова, маржинальна і P2P-торгівля. Також трейдери не можуть вивести свої кошти, відключена низка функцій. Водночас інша ф'ючерсна платформа Binance Futures працює без змін.

Binance налякала користувачів

Binance налякала користувачів

oracletimes.com

Глава Binance Чанпен Чжао поспішив заспокоїти користувачів, заявивши, що їхні кошти в безпеці. Говорячи про можливі причини збою, Чжао розповів про проблеми з брокером повідомлень. Також він повідомив, що це питання практично вирішене, скоро будуть запущені всі системи.

"Проблема була виправлена. Системи повертаються в онлайн. Десь за 15-30 хвилин. Але я зазвичай помиляюся", – написав керівник Binance.

У рейтингу сервісу Coinmarketcap.com біржа Binance посідає друге місце.

Одна з найбільших криптобірж Binance раптово пішла в офлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік курсу біткоіну в $20 тис., досягнутий у 2017 році, може бути пробитий і підібратися до позначки в $90 тис.

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Автор
Маргарита Лук'янець
Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалюта Bitcoin
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