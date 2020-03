Одна з найбільших криптобірж Binance раптово пішла в офлайн

Одна з найбільших за обсягом торгів криптовалютна біржа Binance у вівторок, 4 березня, раптово пішла в офлайн, але відновила роботу через кілька годин.

Про це повідомили на офіційній сторінці Binance. Зазначається, що за деякий час після обвалу з'явилася інформація "про технічні роботи".

Тимчасово на біржі стали недоступними спотова, маржинальна і P2P-торгівля. Також трейдери не можуть вивести свої кошти, відключена низка функцій. Водночас інша ф'ючерсна платформа Binance Futures працює без змін.

Глава Binance Чанпен Чжао поспішив заспокоїти користувачів, заявивши, що їхні кошти в безпеці. Говорячи про можливі причини збою, Чжао розповів про проблеми з брокером повідомлень. Також він повідомив, що це питання практично вирішене, скоро будуть запущені всі системи.

"Проблема була виправлена. Системи повертаються в онлайн. Десь за 15-30 хвилин. Але я зазвичай помиляюся", – написав керівник Binance.

Issue has been fixed. Systems coming back online. "A few" minutes. My best guess will be 15-30 min. But I am usually wrong.



Will give a few minutes to cancel orders before trading resumes.