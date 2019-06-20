Одна на Печерську, як три на Оболоні: скільки коштує купити квартиру в Києві

У Києві за півроку найбільше подорожчали однокімнатні квартири. Найбільш бюджетні варіанти продаються у Святошинському районі - близько $30 тис.

За даними аналітиків OLX, за ціною однокімнатного житла на Печерську ($106 тис.) можна купити три таких самих на Оболоні.

Відзначається, що вартість однокімнатних квартир у Києві коливається переважно в діапазоні $35 тис. - 45 тис., двокімнатних - $50 тис. - 70 тис., а трикімнатні продають за $65 тис. - 95 тис.

Відзначається, що найдорожче житло у Печерському районі. За ціною трикімнатної квартири на Печерську можна купити, наприклад, три трикімнатні на Оболоні. При цьому найбільш бюджетні варіанти житла можна знайти у Святошинському та Деснянському районах. На Троєщині рекордно низькі ціни на трійки - $41 тис. в середньому.

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З початку 2019 року порівняно з другим півріччям 2018-го ціни на квартири в Києві в середньому зросли:

однокімнатні - на 8%,

двокімнатні - на 4%,

трикімнатні - на 2%.

Порівняно з минулим півріччям найбільше підвищилися ціни на однокімнатні квартири в Шевченківському (26%), Дніпровському (13%) та Печерському (12%) районах. На такому ж рівні залишилася ціна тільки в Дарницькому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві влітку попит на житло впав, проте це не привело до зниження цін на нерухомість. За квадратний метр у новобудові економ-класу продавці просять від 16 тисяч гривень на етапі будівництва, і від 20 тисяч гривень – коли будинок уже зданий.

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