Одіозний Слічко очолив Київську митницю: до яких скандалів причетний і чий протеже

З 4 серпня главою Київської митниці став Сергій Слічко. У податкових органах він працює з 2004 року, тобто ще з часів Ющенка і Януковича. Його персона фігурує в низці кримінальних проваджень, але жодного покарання він так і не поніс. У суспільстві вже б'ють на сполох: куди дивиться Зеленський? Останнім часом на високі посади все частіше пролазять особи, які не пройшли люстрацію і мають темне минуле.

OBOZREVATEL розібрався, що не так із призначенням Слічка головою однієї з найбільших і прибуткових митниць України – Київської.

Сама митниця повідомила про призначення Слічка 4 серпня. На сторінці Київської митниці ДМС в Facebook з'явився коротенький пост.

Сергія Слічка призначили головою Київської митниці Facebook Київської митниці

Водночас журналіст Євген Плінський злив у мережу копію наказу про призначення Слічка. Там чітко вказано: новоспечений глава Київської митниці "протеже" міністра фінансів Сергія Марченка.

Наказ про призначення Слічка Телеґрам-канал журналіста Євгена Плінського

"Упевнений, що міцність позиції міністра фінансів Марченко і рішучість Ігоря Муратова не будуть забуті Слічком, а будуть конвертовані в хорошу щомісячну частку", – написав журналіст у своєму телеґрам-каналі.

Слічко фігурує в семи кримінальних справах Телеґрам-канал "Брудні ігри"

Тиск Мінфіну на ДФС також підтверджується інформацією низки ЗМІ. Зокрема, видання "Багнет" стверджує, що заради призначення Слічка на нинішнього главу Державної митної служби Ігоря Мураєва натиснув заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

"Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, який курує митницю, у досить жорсткій формі зажадав від нього (Мураєва. – Ред.) заміни керівників низки митниць: Київської, Одеської та Слобожанської. Кандидати на заміну (Денис Пудрик, Сергій Слічко і Олександр Тютюнник) досить відомі з численних публікацій у ЗМІ, і мотиви Драганчука з їх вибору цілком певні – запустити контрабандні схеми в найбільш цікавих митницях", – зазначило видання.

За інформацією ЗМІ, Драганчук у такий спосіб намагається організувати бек-офіси в митниці.

"За це платять гроші. Чималі. Плюс самому можна присісти на потоки. І дві найбільш платоспроможні митниці в Києві та Одесі – непоганий для цього початок. І Драганчука в його починаннях багато хто готовий підперти. Своє плече йому вже підставляє заступник Муратова Андрій Павловський", – стверджує "Багнет".

Побічно вплив Марченка на призначення в ДМС підтвердили і в самій митній службі. Днями на їхньому офіційному сайті було оприлюднено інформацію про 100 днів на посаді глави ДМС Ігоря Мураєва.

"За підтримки міністра фінансів Сергія Марченка було зроблено кадрові ротації керівників митниць. Оновлення керівників митниць на 50% дало змогу сформувати колектив, налаштований на подолання викликів і виконання поставлених завдань", – було сказано в повідомленні.

Що відомо про Сергія Слічка

Офіційно Слічко в митних органах працює із 2004 року. Випускник Академії митної служби України, за фахом юрист.

Його призначення на керівні посади в податкові органи приписують ще ексглаві митниці Максимові Нефьодову через нібито контрольованого ним в.о. глави ДФС Дениса Гутенка.

Слічко виконував обов'язки начальника Дніпропетровської митниці з 12 травня 2017 року по 15 травня 2018 року. З 7 серпня 2019 року наказом Гутенко знову призначено в.о. начальника Дніпропетровської митниці ДФС.

За даними видання "ОРД", Слічко є фігурантом семи кримінальних справ. Його називають людиною, вельми близькою до "схем" Одеської митниці та її начальника Олексія Василенка (обіймав посаду в 2019 році).

"Сім кримінальних справ, пропуск на хлібну посаду, нічого не змінюється за нової влади на митниці, злодії та корупціонери в пошані і на посадах" – так відреагували на призначення Слічка в мережі. Українці також ставлять запитання: чому не було реакції вищого керівництва країни?

Кримінальні справи проти нового голови Київської митниці

Слічко є фігурантом низки кримінальних проваджень. Які справи відкривали:

2018 рік – завідомо неправильне оформлення товарів на митному посту "Центральний". LED-телевізори оформили як "баки гідроакумуляторні". Недобір платежів становив 2,7 млн грн, з яких мито – 902 тисячі гривень, ПДВ – 1,8 млн гривень.

2017 рік – одержання хабаря начальником морського порту "Північний" у розмірі 7,4 тисячі доларів США.

2018 рік – одержання хабаря начальником морського порту "Дніпродзержинськ".

2017 рік – внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

2017 рік – митне оформлення 16 тролейбусів без сплати ввізного мита.

2018 рік – несанкціонована зміна інформації, що обробляється в автоматизованих системах.

За даними видання ОРД, головною та обов'язковою умовою перебування співробітників на керівних постах у Дніпропетровській митниці за Слічка було обов'язкове збирання хабарів із декларантів і сувора щомісячна "фінансова звітність" перед ним. Водночас, як стверджує видання, незгодних працювати за такою схемою просто звільняли.

Як Слічко вже після приходу до влади "зелених" зміг потрапити на топову посаду в митниці, залишається загадкою. Офіційний коментар ДМС нам отримати не вдалося.