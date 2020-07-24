Один із кредиторів України поставив вимогу через підпал будинку Шабуніна

Представництво Світового банку в Україні вимагає від влади оперативно розслідувати справу про підпал будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Як повідомили у пресслужбі відомства у Facebook, Світовий банк стурбований цією подією.

Представництво закликає українські органи влади притягнути винних до відповідальності.

"Світовий банк приєднується до ЄС, Великобританії та інших міжнародних партнерів, висловлюючи глибоку стурбованість пожежею в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та загрозою для його сім'ї. Ми закликаємо українські органи влади забезпечити неупереджене й оперативне розслідування, щоби винних притягнули до відповідальності. Громадянське суспільство відіграє ключову роль у боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства", – йдеться в заяві.

Реакція на підпал будинку Шабуніна Facebook Світового банку

Як писав OBOZREVATEL, засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що невідомі спалили його будинок під Києвом. Це сталося вночі 23 липня, але внаслідок НП ніхто не постраждав. Мати активіста пов'язує підпал із роботою сина.

Президент Володимир Зеленський назвав підпал ознакою того, що суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь.