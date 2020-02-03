"Один із найгірших показників за історію незалежності": економіст повідомив невтішні дані про держбюджет

У січні 2020 року виконання плану доходів у державний бюджет склало 78,54%, що є одним із найгірших показників за всю історію незалежності України.

Відповідні дані у Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. При цьому він показав показники останніх років:

у січні 2019 року план був виконаний на 89,25%;

у січні 2018 року на 102,80%;

у січні 2017 року на 138,72%.

Економіст повідомив про невиконання плану надходжень у держбюджет Українська правда

"Невиконання плану надходжень в Державний бюджет склало 13,9 млрд грн, або -21,46% до плану, зібрали 50,7 млрд грн при плані 64,6 млрд грн", – повідомив Компанієць.

За його даними, на невиконання плану вплинули такі чинники:

у митниці знову суттєве невиконання плану надходжень, зібрали 18,1 млрд грн при плані в 26 млрд грн, а рік тому було зібрано 22,5 млрд грн.

податкова навіть завдяки авансовим платежам Нафтогазу та продовженню блокування відшкодування ПДВ не змогла виконати план, зібрали 22,4 млрд грн, при плані 28,2 млрд грн.

надходження в місцеві бюджети склали 21,5 млрд грн при плані 23,2 млрд грн, це -7,4% до плану;

ЄСВ зібрано 22 млрд грн, це лише на 2,8 млрд грн більше ніж рік тому або +14,89%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст повідомив про бум торгівлі в Україні. За підсумками 2019 року вона зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!