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3 лютого • оновлено в 22:16
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"Один із найгірших показників за історію незалежності": економіст повідомив невтішні дані про держбюджет

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У січні 2020 року виконання плану доходів у державний бюджет склало 78,54%, що є одним із найгірших показників за всю історію незалежності України.

Відповідні дані у Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. При цьому він показав показники останніх років:

  • у січні 2019 року план був виконаний на 89,25%;

  • у січні 2018 року на 102,80%;

  • у січні 2017 року на 138,72%.

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Економіст повідомив про невиконання плану надходжень у держбюджет

Економіст повідомив про невиконання плану надходжень у держбюджет

Українська правда

"Невиконання плану надходжень в Державний бюджет склало 13,9 млрд грн, або -21,46% до плану, зібрали 50,7 млрд грн при плані 64,6 млрд грн", – повідомив Компанієць.

За його даними, на невиконання плану вплинули такі чинники:

  • у митниці знову суттєве невиконання плану надходжень, зібрали 18,1 млрд грн при плані в 26 млрд грн, а рік тому було зібрано 22,5 млрд грн.

  • податкова навіть завдяки авансовим платежам Нафтогазу та продовженню блокування відшкодування ПДВ не змогла виконати план, зібрали 22,4 млрд грн, при плані 28,2 млрд грн.

  • надходження в місцеві бюджети склали 21,5 млрд грн при плані 23,2 млрд грн, це -7,4% до плану;

  • ЄСВ зібрано 22 млрд грн, це лише на 2,8 млрд грн більше ніж рік тому або +14,89%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст повідомив про бум торгівлі в Україні. За підсумками 2019 року вона зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Тег
бюджет
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Andria Viktor
Andria Viktor
Срочно Витька-шапкоснимателя с азировым надо выписать из за границы для обмена опытом как поднять им экономику
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да какие проблемы? Хотите пополнить бюджет, легко! Просто продайте собак побольше и по породестее. Это не Я, это лайфхак от Слуги народа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Декоммунизация и демонтаж Украины вступают в финальную стадию
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