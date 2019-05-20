Одеський припортовий завод виплатить Фірташу мільйонний борг: з'явилося рішення суду

Київський апеляційний суд визнав і дозволив виконання постанови Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн із ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа Ostchem Holding Limited за поставки газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що, відповідно до рішення арбітражу від 25 липня 2016 року, ОПЗ повинен заплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу і $57,98 млн штрафів.

"Видати виконавчий лист на примусове виконання часткового арбітражного рішення... про сплату ОПЗ на користь компанії Ostchem Holding Limited", - йдеться в ухвалі апеляційного суду.

ОПЗ заперечував проти такого рішення, зазначаючи, що підприємство стоїть від середини 2018 року і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе банкрутства та загроз техногенної і екологічної катастроф.

Крім того, Фонд державного майна України заявляв, що укладені в 2019 році контракти ОПЗ і Ostchem є нікчемними.

Апеляційна скарга на це визначення може бути подана до Верховного суду протягом 30 днів.

Дмитро Фірташ Телеканал 24

Нагадаємо, борг ОПЗ утворився в результаті невиконання заводом договору купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2013 року.

18 січня 2018 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсу з продажу "Одеського припортового заводу".

У липні 2018-го Верховний суд скасував рішення суду міста Південне в Одеській області, за яким ОПЗ повинен був виплатити Ostchem Holding Limited 5,2 млрд грн непогашеного основного боргу і 1,57 млрд грн пені.

Одеський припортовий завод Корреспондент.net

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 року Лондонський суд заарештував два особняки Фірташа і його інше майно на суму в 50 мільйонів фунтів (близько 66,3 мільйонів доларів).

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