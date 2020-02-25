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25 лютого • оновлено в 13:22
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Одеська митниця побила торішній рекорд з перерахувань до бюджету

1.1т
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Одеська митниця в грудні 2019-ого - січні 2020 року забезпечила перерахування до державного бюджету 255 млн доларів. Про це повідомляється на сторінці Одеської митниці у Facebook.

"За грудень 2019-го – січень 2020 року Одеська митниця Державної митної служби забезпечила перерахування до держбюджету 255 млн доларів митних платежів. Тішить позитивна тенденція: за два місяці надходження до держбюджету перевищили показники попереднього аналогічного періоду на понад 36 млн доларів", - підкреслили в Одеській митниці.

Так, виходячи з розміщеної у повідомленні інфографіки, лише у січні 2020 року митні платежі склали 116,4 млн доларів – при 98,6 млн дол. у січні 2019 року.

Одеська митниця побила торішній рекорд з перерахувань до бюджету

На 500 доларів США у порівнянні з попереднім періодом зросло також митне навантаження одного контейнера: з 6,8 тис.дол. у січні 2019-го до 7,3 тис дол. у січні 2020-го.

Разом з тим, митна вартість за одиницю товару збільшилася до 0,59 дол/кг (при 0,55 дол/кг станом на січень 2019 року).

При цьому, керівник Одеської митниці Євген Кодіс, який брав участь у запуску нової Одеської митниці і керував нею впродовж кількох останніх місяців, зазначив, що його відомство продовжить нарощувати перерахування до державного бюджету.

Євген Кодис

Євген Кодис

"З одного боку, мова цифр досить переконлива. З іншого – досить-таки абстрактна. Сума митних платежів, що перевищує показники аналогічного періоду (36 млн дол) – це 185 тисяч мінімальних зарплат або понад 460 мінімальних пенсій. Для порівняння: в Одесі проживає 235 тисяч пенсіонерів", - підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Державній митній службі розповіли про рекордні штрафи: середній розмір штрафів за однією справою за порушення митних правил у січні 2020 року зріс в чотири рази в порівнянні з січнем 2019 року.

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Тема
Українська митниця
Місце
Україна Одеса
Теги
мито бюджет Державна митна служба України
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