Через податкові ініціативи влади "Арселор" почав говорити про закриття шахт

Зміни щодо податку на видобуток залізної руди, які можуть бути прийняті в рамках законопроекту №1210, приведуть до погіршення фінансового стану українського ГМК.

Про це розповів радник з питань взаємовідносин з органами влади "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, передає сайт компанії. За його словами, навіть без урахування цих поправок до Податкового кодексу України підприємство працює сьогодні на межі рентабельності.

"Світова кон'юнктура дуже мінлива. Якщо в першому півріччі 2018 роки ми отримали прибуток у розмірі 4,2 млрд грн, то за той же період 2019 го – збиток в 79 млн грн. На кінець першого півріччя залишки нереалізованої металопродукції на складах підприємства зросли до 419 тис. тонн, що на 273 тис. тонн більше в порівнянні з тим же періодом минулого року. І прогнози невтішні: по третьому кварталу ми бачимо, що ціни і попит на металопродукцію продовжують падати, а очікування рецесії світової економіки тільки посилюються. Сировинні ринки ризикують по асть в період тривалого спаду цін, що ми вже неодноразово спостерігали в своїй історії. Підприємство отримувало збитки за підсумками 2009, 2012, 2013, 2014 років, незначний прибуток – в 2015-2016 роках. Після двох років сприятливих цін (2017-2018 роки) ми знову переживаємо непростий фінансовий рік", - зазначив Ткаченко.

Видобуток залізної руди в Україні nedra.com.ua

За його словами, розмови про те, що гірничо-металургійна галузь отримує надприбуток і їй потрібно збільшити податкове навантаження - помилкові. Вони з'являються або від незнання реальної ситуації в галузі, або від бажання пожертвувати конкурентоспроможністю ГМК на світових ринках в інтересах бюджету і збільшення його витрат.

Крім того, запропоновані законодавчі зміни йдуть наперекір світовій практиці в своєму прагненні зробити об'єктом оподаткування не добуту руду з надр, а залізорудний концентрат і агломерат. Незрозуміло, як їх можна віднести до категорії первинної обробки корисних копалин. Йдеться про технологічні процеси на рудо-збагачувальних і агломераційних фабриках, які принципово змінюють хімічні властивості видобутого викопного. Це готові продукти, які продаються на ринках.

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"Незрозуміло також, чому при обговоренні ренти не враховують витрати всього ГМК, а оцінюють тільки прибуток від експорту концентрату. Галузь складається не тільки з ГЗК. У нашого підприємства повний цикл виробництва – від видобутку руди до випуску кінцевої металопродукції. На експорт йде лише п'ята частина концентрату – 1,9 млн тонн на рік, основна частина (8 млн тонн) використовується для власного металургійного виробництва. І його рентабельність значно нижче, ніж від експорту концентрату. для прикладу: за перші півроку 2019 го собівартість еалізованной металопродукції у нас зросла на 6 млрд грн. Зростання витрат стало основною причиною отримання збитку підприємством в першій половині року", – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що продуктивність продукції з високим ступенем переробки та з доданою вартістю, потрібно стимулювати поправочними коефіцієнтами до ренті, як пропонувалося не раз, а не орієнтуватися лише на експорт сировини і міряти по ньому всю гірничо-металургійну галузь. Будь-які податкові новації не повинні порушувати принцип нейтрального і справедливого оподаткування.

Зараз не найсприятливіший час для фіскальних ініціатив – світова економіка стоїть на порозі кризи, вважає експерт.

"Своїми необережними діями в податковій сфері депутати можуть спровокувати скорочення виробництва і темпів зростання української економіки. Наприклад, в разі збільшення ренти в нинішньому варіанті (більш ніж в 4 рази) підземний видобуток в шахті "АрселорМіттал Кривий Ріг" стане нерентабельною, що може привести до її закриття. На шахті працює понад 1000 чоловік", – підсумував Ткаченко.

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