"Чесний професіонал": Гончарук подякував очільнику податкової

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що за попередніми даними податкова виконає план з надходжень до державного бюджету України за підсумками лютого.

Він також додав, що оновлена система моніторингу як стримувальний фактор для несумлінних платників одночасно забезпечуватиме дотримання прав та гарантій законослухняного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Наша мета: по-перше, звести до нуля шахрайство та махінації під час відшкодування податку на додану вартість, по-друге, наповнити бюджет України. І через місяць ми вже матимемо результати роботи нової системи моніторингу", – наголосив Верланов на нараді за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Зі свого боку прем'єр подякував Верланову за роботу та назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів.

"Зараз колектив нашої Державної податкової служби, принаймні, на рівні його керівництва, до якого у мене особисто є довіра як до чесних, порядних професіоналів, підготував ту операцію, яку ми сьогодні, власне, і презентуємо. Ідея дуже проста: український уряд, українська держава має захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному. Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо, і працювати їм точно не буде комфортно", – резюмував Гончарук.

Прем'єр подякував Верланову за роботу і назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів Facebook Олексія Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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