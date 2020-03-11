Обвал цін на нафту знизить комуналку в Україні: скільки платитимемо

В Україні комунальні платежі можуть зменшитися приблизно на 10-15% через зниження вартості газу.

Про це йдеться в статті на сайті OBOZREVATEL.

Підкреслюється, що зниження цін на нафту призведе до більш низької вартості газу. І якщо зниження вартості газу на світових ринках не з'їсть девальвація, то вже найближчому майбутньому вартість газу може знизитися приблизно на 10-15%.

"Це в гіршому випадку дозволить утримувати ціни при девальвації гривні, а в кращому – дозволить пропорційно знизити і тарифи в платіжках за газ, опалення та гарячу воду", - йдеться в статті.

При цьому, якщо газ на світових ринках подешевшає на 15%, в Україні ціни в кращому випадку знизяться на 10%, тоді тепло і гарячу воду можна буде купити за ціною на 7% нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в середу, 11 березня, виросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу з початку цього тижня.

Раніше Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

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