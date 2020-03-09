Обвал цін на нафту: в Україні пояснили, навіщо Саудівська Аравія покарала Росію

Незалежний член Наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик заявив, що Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти.
"У них найнижча в світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток. Тому вони і заливають ринок нафтою – для того, щоб примусити інших членів картелю, і Росію, яка не примкнула до них, до зниження виробництва", – пише Сульжик на Facebook.
За його словами, востаннє такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х.
Тоді нафта впала приблизно до 20 доларів за барель, і це стало однією з причин краху економіки СРСР.
В останній раз такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х
Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.
Ціни на нафту Brent
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Курс рубля
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити при умовних 43 доларах за барель, і при такій ціні 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше квітня. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру" Сколково – РЕШ "Олег Шибанов.
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