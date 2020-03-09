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9 березня • оновлено в 18:20
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Обвал цін на нафту: в Україні пояснили, навіщо Саудівська Аравія покарала Росію

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Незалежний член Наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик заявив, що Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти.

"У них найнижча в світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток. Тому вони і заливають ринок нафтою – для того, щоб примусити інших членів картелю, і Росію, яка не примкнула до них, до зниження виробництва", – пише Сульжик на Facebook.

За його словами, востаннє такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х.

Тоді нафта впала приблизно до 20 доларів за барель, і це стало однією з причин краху економіки СРСР.

В останній раз такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х

В останній раз такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

  • Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити при умовних 43 доларах за барель, і при такій ціні 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше квітня. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру" Сколково – РЕШ "Олег Шибанов.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Росейские гнiды устроили вой! Эти отмороженые поцы коллективно переписывают методичку в свои сраные комменты! И, судя по вереску этих животных - у них все заепись! Давайте посмотрим на одну простую вещь - и потом решим - как оно - заепись или таки нет? Итак. Вся эту рузге сволочоь постоянно твердит одну вещь - в бюджете помойки под названием паРРаша заложена стоимость жижи в 42 доллара за баррель. После этого - бюджет этой помойки не сверстывается и наступают траты разного рода "фондов"! Вот только эти "фонды" рюзге скотом проедены уже давно! И все "запасы" - только на бумаге! И что же мы имеем? У одичалой бюджет сверстан минимум в 42 доллара/баррель, стабилизационные фонды проедены - а они САМИ просаживают цену на жижу до 32 долларов/баррель? Или Кацaпы - клинические идиоты - или патологические писдуны! Тут только два варианта! Еще раз - вся свора одичалого скота здесь верещит хором про то, что паРРаша сама обвалила цены на нефть! Но при этом у руссоидиотен бюджет сверстан на 10 долларов/баррель ВЫШЕ тех цен, что теперь мы имеем на рынке! Гениальная "многоходовочка" этой кремлевской Кpысы!
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van Dijk Max
van Dijk Max
для ипланов , в России нефтя 2 бакс , у арапкаф 6
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Ukraine The
Ukraine The
Ну а какой смысл в этом снижении, когда американская сланцевая нефтянка замещает на рынке объемы, которые участники этой сделки снижают? И зарабатывает на высокой цене, которая держится благодаря снижению объемов добычи. Вот когда они тоже будут участвовать в этом снижении, тогда и получится договорится.
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