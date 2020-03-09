Обвал цін на нафту: в Україні пояснили, навіщо Саудівська Аравія покарала Росію

Незалежний член Наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик заявив, що Саудівська Аравія включила "режим покарання" на ринку нафти.

"У них найнижча в світі собівартість нафти і є можливість різко збільшувати видобуток. Тому вони і заливають ринок нафтою – для того, щоб примусити інших членів картелю, і Росію, яка не примкнула до них, до зниження виробництва", – пише Сульжик на Facebook.

За його словами, востаннє такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х.

Тоді нафта впала приблизно до 20 доларів за барель, і це стало однією з причин краху економіки СРСР.

В останній раз такий режим Саудівська Аравія включала в 1980-х

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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