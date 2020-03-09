The Bell назвали ініціатора нафтової війни між Саудівською Аравією і Росією

Глава "Роснафти" Ігор Сєчін лобіював відмову від скорочення нафтовидобутку в рамках угоди з ОПЕК.

Саме Сєчін підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до розриву договору з допомогою аргументу про американську сланцеву нафту. Про це повідомляє The Bell з посиланням на обізнані джерела.

"Ось зараз ми їм покажемо! Вони при поточній ціні активно вкладають в свою сланцеву нафту, але її видобуток при ціні нижче 40 доларів навряд чи доцільний, а "Роснафта" може дозволити собі таке падіння", – озвучив співрозмовник позицію Сечіна.

При цьому ще рік тому Сєчін написав Путіну листа, в якому назвав угоду Росії з ОПЕК стратегічною загрозою, яка грає на руку тільки США.

Саме Сєчін підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до розриву договору

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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