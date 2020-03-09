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9 березня • оновлено в 17:56
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The Bell назвали ініціатора нафтової війни між Саудівською Аравією і Росією

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Глава "Роснафти" Ігор Сєчін лобіював відмову від скорочення нафтовидобутку в рамках угоди з ОПЕК.

Саме Сєчін підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до розриву договору з допомогою аргументу про американську сланцеву нафту. Про це повідомляє The Bell з посиланням на обізнані джерела.

"Ось зараз ми їм покажемо! Вони при поточній ціні активно вкладають в свою сланцеву нафту, але її видобуток при ціні нижче 40 доларів навряд чи доцільний, а "Роснафта" може дозволити собі таке падіння", – озвучив співрозмовник позицію Сечіна.

При цьому ще рік тому Сєчін написав Путіну листа, в якому назвав угоду Росії з ОПЕК стратегічною загрозою, яка грає на руку тільки США.

Саме Сєчін підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до розриву договору

Саме Сєчін підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до розриву договору

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

  • Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити при умовних 43 доларах за барель, і при такій ціні 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше квітня. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру" Сколково – РЕШ "Олег Шибанов.

  • У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою. Зокрема, індекс S&P 500 опустився на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Одночасно з цим індекс Dow Jones просів на 7%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Ігор Сечин Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ХХ о х л ы ,спасибо за заботу и тревогу, но это Россия обвалила цены на нефть.Приняла решение это решение сама.,не оглядываясь на мнение США, Европы ,СА или других игроков.Не спросили мнения и чүбатых.,вы уж извините.Если кто то думает, что последствия не были прощитаны,вы ошибаетесь.Вам пора понять, что Россия, не Украина,в ущерб своим национальным интересам она действоватьь не будет.Это главное, что вам надо знать.Не заморачивайте себе голову причинами и будущими преференциями или выгодами России или США.это не для средних умов.Вы занимайтесь спокойно делами Украины: открывайте туалеты в школах,канализационне люки, светофоры, создавайте гиперлупы и Молоты.Ломайте советские памятники и ставьте ф а ш и с т а м.Преименовывайте города и веси.Просите деньги .Не заморачивайтесь на пустяки геополитиҡи и геоэҡономикез
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,сказочный в о ш ь д ь-торговец нефтью https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ "..р а ш н я не люди..р а ш н я-наша новая нефть"..Из послания В.В.Путина Федеральному Собранию 15.01.20. ха-ха-ха-ха..
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