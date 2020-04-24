Обвал цін на нафту поставив економіку РФ на межу виживання – Forbes

Світовий попит на нафту у II кварталі скоротиться до рекордних 1,1 млн барелів на добу, при цьому російська економіка буде поставлена на межу виживання.

Про це пише Forbes у четвер, 23 лютого. Так, за березневим прогнозом Goldman Sachs, у II кварталі цього року Brent коштуватиме у середньому $20 за барель, а світовий попит скоротиться на рекордні 1,1 млн барелів на добу. За прогнозами аналітиків, опитаних Bloomberg в середині березня, ціни можуть дійти до однозначних значень, а попит – впасти до 2,8 млн барелів на день. В такому випадку те, що починалося як битва за долю світового ринку, стане битвою за виживання російської економіки.

"Росія ще у 2019-му упустила позицію лідера за обсягами поставок нафти у Китай – і це без епідемії коронавірусу і безпрецедентних знижок від Саудівської Аравії. Саудівці ж наростили китайські поставки у півтора рази, до 83,3 млн т. Арабської нафтою, схоже, заміщувалися російські обсяги і на початку 2020-го, напередодні розриву угоди ОПЕК+ і початку цінової війни", - зазначає видання.

Тим часом, у січні-лютому поставки російської нафти до Китаю скоротилися на 35% у порівнянні з минулим роком. Водночас китайський імпорт нафти зріс на 5,2%, до 86 млн т.

Китайський ринок ключовий для Росії. Це не тільки найбільший у світі імпортер, а й головний покупець російської нафти – 77,64 млн т у 2019 році. Більше половини цього обсягу (39,7 млн т на $18,3 млрд) припадає на Chinaoil – "дочку" CNPC, яка вже другий рік займає перше місце серед найбільших покупців російської нафти за версією Forbes. Значні обсяги закуповують ще дві китайські компанії – CEFC China (9,3 млн т на $4,5 млрд) і Unipec Asia Company (4,1 млн т на $2 млрд). І це без урахування поставок інших трейдерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Обвал цін на нафту у "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.