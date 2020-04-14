Обвал рубля при ціні на нафту у $42: аналітик розповів, що чекає Росію

Якщо нафтові котирування залишаться на поточному рівні, російському уряду доведеться переглядати бюджетну стратегію, а рубль ослабне.

Аналітики дійшли висновку, що угода ОПЕК+ врятувала ринок від катастрофічного обвалу, але не зняла питання щодо нафтового дисбалансу, пише Forbes.ru.

За словами провідного наукового співробітника Центрального економіко-математичного інституту РАН Дмитра Скрипника, ситуація на нафтовому ринку багато в чому залежить від того, як довго триватиме пандемія, а також чи не виникне після неї нова масштабна економічна криза.

Російський рубль

"Якщо основний удар епідемії коронавірусу випаде на старші вікові групи, то це не сильно вплине на ринок праці та відновлення економіки, а значить, і попит на нафту зможе відновитися швидко. Якщо ж відновлення економіки буде довгим, а ціни на нафту стабілізуються нижче за $42 за барель, то неминучим наслідком стане девальвація рубля й розбалансування федерального бюджету (навіть в умовах відшкодування нафтогазових доходів, що випадають, у рамках дії бюджетного правила)", – розповів аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський рубль помітно зміцнився у процесі торгів у вівторок, 14 квітня, на тлі відновлення ринку нафти.