Обвал ринків боляче вдарив по російських мільярдерах: підраховано їхні втрати

Обвал на світових ринках ударив також і по російських мільярдерах – майже всі вони стали біднішими, втративши загалом майже $8,81 млрд.

Про це повідомляє російський Forbes.

Лідерами падіння стали співвласники найбільшої приватної нафтової компанії Росії "Лукойл" Вагіт Алекперов і Леонід Федун. Вони позбулися $2,1 млрд і $904 млн відповідно, зараз їхні статки оцінюються в $9,9 і $8,3 млрд.

Інші бізнесмени також зазнали значних збитків. Глава "Норнікелю" Володимир Потанін збіднів на $613 млн, його статок скоротився до $25,9 млрд. Бенефіціари "Новатеку" Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко втратили $607 млн і $594 млн відповідно, співвласник UC Rusal Олег Дерипаска – $528 млн, співвласники "Альфа-Груп" Михайло Фрідман і Герман Хан – $472 млн і $302 млн.

Російські мільярдери різко збідніли kommersant.ru

Єдиний серед 10 найбагатших росіян, хто не тільки не збіднів, але навіть розбагатів – сенатор від Дагестану Сулейман Керімов, чия сім'я контролює найбільший російський золотошукач "Полюс". Котирування компанії, що належить йому, після відкриття торгів на Московській біржі 10 березня додали майже 4%. Причина цього проста – в умовах турбулентності на сировинному ринку інвестори "перевкладаються" в захисні активи, зокрема в золото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти. "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов нопророчив Росії занепад через обвал світових цін на нафту й подальше падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

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