Обвал на нафторинку: Путін заявив, що з таким ще не стикався

В останні місяці і російська, і глобальна енергетика зіткнулися з серйозними потрясіннями, викликаними епідемією COVID-19. Таких потрясінь ринок ще не відчував.

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Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з питань розвитку енергетики, повідомляє прес-служба Кремля.

"Ці проблеми мають системний характер і виходять далеко за національні кордони", - сказав він.

За його словами, коронавірус негативним чином вплинув на світову економіку, а також на попит на енергоресурси. Разом з цим глава Росії висловив думку, що для згладжування існуючих тенденцій потрібні спільні зусилля, в тому числі в рамках ОПЕК+.

"Глобальний енергетичний ринок не вперше стикається з різкими, драматичними коливаннями кон'юнктури... Правда, такого ще не було, це правда. Бачив деякі ваші публічні заяви і згоден: такого ще не було", - сказав він учасникам зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Обвал цін на нафту у "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

У Росії заявили, що квітень 2020 року виявився найважчим місяцем для її нафтової промисловості за всю історію.

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