У Росії найбагатші люди втратили $15 млрд за один день

У Росії 24 мільярдера за один день втратили $15,5 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах.

Сильніше за всіх збіднів співвласник ЛУКОЙЛу Вагіт Алекперов – $1,9 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg.

Другий великий акціонер ЛУКОЙЛу Леонід Федун втратив за день $812 млн.

Російський бізнесмен Володимир Потанін за добу збіднів на $1,7 млрд.

Крім того, співвласник і глава правління НОВАТЕК Леонід Міхельсон втратив $1,65 млрд, а його партнер Геннадій Тимченко – $1,49 млрд.

Головні фондові індекси Європи в четвер, 12 березня, відкрилися падінням на 5-6%. Британський індекс FTSE 100 знизився на 4,9%, до 5587,95 пункту.

Одночасно з цим французький CAC 40 впав на 4,7%, до 4396,3 пункту, а німецький індекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункту.

Торги в США також відкрилися обвалом. Падіння S&P 500 перевищило 7%.

У Росії 24 мільярдера за один день втратили $15,5 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До цього біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти.

Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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