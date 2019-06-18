Обвалення мосту в Генуї: поліція Італії провела гучні арешти

В Італії заарештували глав компанії, яка займалася відновленням "мосту Моранді", який обвалився у минулому році в Генуї.

Зокрема, керівників будівельної фірми звинуватили у зв'язках із мафією, повідомляють "РИА Новости"

Йдеться про двох представників неаполітанської компанії Tecnodem, яка отримала субпідряди на проведення робіт із демонтажу пошкоджених конструкцій мосту.

Управлінню із боротьби з організованою злочинністю Генуї вдалося встановити, що керівництво фірми має тісні контакти з могутньою злочинною організацією каморра, яка діє на півдні Італії.

На сьогодні слідчі проводять серію обшуків у Генуї та Неаполі, вилучаючи документи щодо цієї справи.

Tecnodem була повністю усунена від виконання робіт у Генуї.

Tecnodem була повністю усунена від виконання робіт в Генуї

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення мосту сталося 14 серпня 2018 року. У момент НП ньому перебувало понад 30 автомобілів. Жертвами цієї трагедії стали 43 особи, серйозні поранення отримали до 10 громадян.

Понад 600 жителів міста залишилися без даху над головою, оскільки були змушені залишити будинки, розташовані в небезпечній зоні поблизу мостау.

Міністр інфраструктури й транспорту Італії Данило Тонінеллі запевнив, що міст у Генуї буде повністю відновлений і урочисто відкритий на початку 2020 року.

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