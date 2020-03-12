Обвал гривні: НБУ пояснив стрибки з курсом

Національний банк України пояснив падіння курсу гривні до долара та євро ситуацією із поширенням коронавірусу COVID-2019.

"Український валютний ринок наразі реагує на невизначеність із ситуацією з вірусом та посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках погіршенням настроїв та підвищеною нервозністю", – повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ додали, що це спровокувало суттєве зростання попиту на іноземну валюту, починаючи з минулого тижня.

"Для згладжування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку з минулого тижня. Лише цього тижня чистий продаж валюти сягнув 700 млн доларів, і ми готові за необхідності продовжити валютні інтервенції", – йдеться у повідомленні.

За словами представників регулятора, напружена ситуація на валютному ринку зумовлена виключно психологічним чинником, однак це створює ризик погіршення інфляційних очікувань і може позначитися на споживчих цінах у майбутньому.

Напружена ситуація на валютному ринку може позначитися на споживчих цінах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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