Обвал долара завдав багатомільярдного удару по бюджету України

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що через недоліки прогнозування курсу гривні державний бюджет у січні недоотримав 2,3 млрд гривень.

"Січень не є показовим, але певні висновки щодо виконання плану основних показників державного бюджету можу висловити. Основний висновок такий – рік новий, а проблеми ті самі", – повідомив Пацкан, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд гривень, або 24,5%.

"Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, стягування яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд гривень, або 30,4%", – заявив Пацкан.

"Знову доводиться говорити про якість макроекономічного прогнозування, на чому Рахункова палата наголошує не один рік. Фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар. За оцінкою Рахункової палати це призвело до недонадходження 2,3 млрд гривень", – резюмував Пацкан

Доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%

Нагадаємо, що Національний банк України у четвер, 13 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,49 грн/$.

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