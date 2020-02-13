Головна Новини
13 лютого • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Обвал долара завдав багатомільярдного удару по бюджету України

1.6т
Читати матеріал російською

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що через недоліки прогнозування курсу гривні державний бюджет у січні недоотримав 2,3 млрд гривень.

"Січень не є показовим, але певні висновки щодо виконання плану основних показників державного бюджету можу висловити. Основний висновок такий – рік новий, а проблеми ті самі", – повідомив Пацкан, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд гривень, або 24,5%.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

"Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, стягування яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд гривень, або 30,4%", – заявив Пацкан.

"Знову доводиться говорити про якість макроекономічного прогнозування, на чому Рахункова палата наголошує не один рік. Фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар. За оцінкою Рахункової палати це призвело до недонадходження 2,3 млрд гривень", – резюмував Пацкан

Доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%

Доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%

Нагадаємо, що Національний банк України у четвер, 13 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,49 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Теги
гривня долар
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
25
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так хрювна же неуклонно росла, а украинцы богатели, если верить здешним новостям?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хорошая отмазка)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Путинские экономисты все подстроили , факт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги