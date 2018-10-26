"Обурення зростає": Росія зробила підлість підприємствам "Л/ДНР"

На окупованій території Донецької та Луганської областей підприємства терористів змушені масово припиняти виробництво. Причиною стає відсутність замовлень і сировини, що постачається з Росії.

Такі дані оприлюднив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook. За його даними, на початку жовтня в "ЛНР" призупинило роботу "Хімічне казенне об'єднання ім. Г.І.Петровського, яке займається виробництвом вибухових речовин. Також "стоїть" "Донецьксталь-металургійний завод", філія "Металургійного комплексу", який функціонує у "ДНР".

До того ж у "ДНР" підприємство "Єнакіївський металургійний завод" працює на 20-30% від потужностей підприємства. Тимчук зазначає, що основна частина виробленої продукції заводу вивозиться в РФ.

На окупованих територіях фіксуються також величезні борги із зарплати на підприємствах. У Кадіївці Луганської області "Стахановський вагонобудівний завод" заборгував працівникам 90 млн. руб. (38 млн грн).

"Ситуація пов'язана з неможливістю поставки підприємством вагонів до РФ через відсутність російського сертифікату відповідності. Серед працівників підприємства зростає обурення і висловлюється можливість проведення страйків", — пояснив Тимчук.

До того ж, за даними координатора ІО, у "ДНР" значно зменшилася кількість підприємців, які реалізують у "республіці" пально-мастильні матеріали, що імпортуються з РФ. Це пов'язане з підвищенням т. зв. "міністерством доходів та зборів ДНР" податкової ставки за проведення такої діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія продає вугілля з непідконтрольної українській владі території Донбасу в Туреччину.