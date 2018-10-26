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"Обурення зростає": Росія зробила підлість підприємствам "Л/ДНР"

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На окупованій території Донецької та Луганської областей підприємства терористів змушені масово припиняти виробництво. Причиною стає відсутність замовлень і сировини, що постачається з Росії.

Такі дані оприлюднив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook. За його даними, на початку жовтня в "ЛНР" призупинило роботу "Хімічне казенне об'єднання ім. Г.І.Петровського, яке займається виробництвом вибухових речовин. Також "стоїть" "Донецьксталь-металургійний завод", філія "Металургійного комплексу", який функціонує у "ДНР".

До того ж у "ДНР" підприємство "Єнакіївський металургійний завод" працює на 20-30% від потужностей підприємства. Тимчук зазначає, що основна частина виробленої продукції заводу вивозиться в РФ.

На окупованих територіях фіксуються також величезні борги із зарплати на підприємствах. У Кадіївці Луганської області "Стахановський вагонобудівний завод" заборгував працівникам 90 млн. руб. (38 млн грн).

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"Ситуація пов'язана з неможливістю поставки підприємством вагонів до РФ через відсутність російського сертифікату відповідності. Серед працівників підприємства зростає обурення і висловлюється можливість проведення страйків", — пояснив Тимчук.

До того ж, за даними координатора ІО, у "ДНР" значно зменшилася кількість підприємців, які реалізують у "республіці" пально-мастильні матеріали, що імпортуються з РФ. Це пов'язане з підвищенням т. зв. "міністерством доходів та зборів ДНР" податкової ставки за проведення такої діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія продає вугілля з непідконтрольної українській владі території Донбасу в Туреччину.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкти
війнаНовини ЛНРНовини ДНРзарплатаРосія
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А тымчук имеет влияние на свою говорящую каску? Или они сами по себе друг от друга?
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2 из 3 ответов | показать все
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ivanenko Vitaliy, это твой мозг давно перестал влиять на тело, хотя какой там мозг, его с рождения небыло, так, кусок дерьма в черепе
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Оно, что пыталось прохрюкать, галицайское свiдоме бидло?
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