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8 травня • оновлено в 13:28
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Обсяг фінпідтримки України з боку МВФ не зміниться – Мінфін

2.7т
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У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства фінансів України.

При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

Водночас, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.

Питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується.

Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.

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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Сумму предполагаемой подачки от МВФ для Украины уже урезали на прежних условиях.
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