Правоохоронці нагрянули з обшуками в "Укрзалізницю": всі деталі

В п'яти регіонах України правоохоронці СБУ, Нацполіції та Генеральної прокуратури провели обшуки у структурних підрозділах "Укрзалізниці".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Зокрема йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом розтрати майна "Укрзалізниці" (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи акціонерного товариства та в комерційні структури, виробничі і офісні приміщення, а також в місця проживання фігурантів провадження.

Обшуки в "Укрзалізниці" Сайт ГПУ

"У ході слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років, службовими особами регіональних філій АТ "Укрзалізниця" – "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця", перераховано 70 млн грн на рахунки підконтрольних підприємств за постачання чавунних гальмівних колодок, які не відповідають технічним умовам та виробляються із інших сплавів металів, що призводить до збільшення витрат АТ "Укрзалізниця" на придбання комплектуючих. В результаті використання неякісної продукції створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень", – пояснили в ГПУ.

Обшуки в "Укрзалізниці" Сайт ГПУ

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Обшуки в "Укрзалізниці" Сайт ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня у Харківській області правоохоронці прийшли з обшуками на державний завод "Електроважмаш". Його продукцію за збитковими цінами в обхід санкцій поставляли до Росії.