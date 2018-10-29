Образи і погрози: як колектори тиснуть на боржників в Україні

В Україні колекторські фірми обмовляють боржників у соціальних мережах і погрожують розправою над рідними і близькими.

"Колектори починають дзвонити, погрожують фізичною розправою дітям, мені. Створюються фейкові сторінки у соцмережах, з цих сторінок постять фото, пишуть усілякі образи", — заявила одна з жертв колекторів Ольга Боравльова, повідомляє "Сегодня".

За словами колектора зі стажем Андрія, який погодився дати коментар на умовах анонімності, працівники таких фірм діють під прикриттям фінансових установ і заради повернення кредитів шантажують людей.

"Робота колекторів залежить від безпосередньої виробки — тобто від того, наскільки успішно вони можуть впливати на психіку людей. Я не раз чув, як дзвонили клієнту і говорили: "Або ти, с***, платиш сьогодні борг, або п*** твоїм рідним", — заявив працівник колекторської компанії.

Водночас юристи стверджують, що така діяльність даних фірм незаконна. Працівникам дозволяється тільки відправляти SMS-нагадування про стан рахунку боржника, а дзвінки і погрози є кримінальним злочином.

"Якщо така ситуація сталася, треба звертатися до правоохоронних органів. Це підслідна справа. На жаль, поліція не дуже часто реагує на такі заяви, однак якщо кілька разів написати, дії можуть бути", — заявив адвокат Микола Хахула.

Зокрема у заяві необхідно вказати всі дані про компанію — від реквізитів рахунку, на який вимагають перераховувати кошти, до номерів телефонів, з яких телефонують колектори. Крім того, юристи рекомендують записувати на диктофон розмову з працівниками таких фірм — це буде доказом, якщо справа дійде до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість неповернень за кредитами одна з найвищих в світі. Гроші не повертають як юридичні, так і фізичні особи.