Об'єднання організацій роботодавців Сенченка ввели до складу ФРУ

Федерація роботодавців України долучила до свого складу Об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України", очолювана колишнім народним депутатом, політичним та громадським діячем Андрієм Сенченком. Рішення про долучення цієї організації було ухвалене 3 вересня у ході виїзного засідання Президії ФРУ. Про це стало відомо з допису, розміщеного на Фейсбук-сторінці голови ради федерації Дмитра Олійника.

"Вітаємо у складі Федерації Об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України", очолюване Андрієм Сенченком", – написав Олійник.

Він також підкреслив, що від того, наскільки інтенсивно і збалансовано розвивається оборонна промисловість України, залежить безпека держави. Тож у ФРУ на співпрацю з очолюваною Сенченком асоціацією покладають великі сподівання.

"Розвиток оборонної промисловості України – одна з основ забезпечення безпеки і оборони держави. В нас багато спільних завдань, зокрема, відновлення експортного потенціалу України в оборонній сфері, створення рівних умов для вітчизняних та державних підприємств галузі на ринку, розробка та моніторинг цільових програм та національних проектів з підтримки і розвитку українського оборонно-промислового комплексу, сприяння виробництву ним високотехнологічної продукції, створення нових робочих місць, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів", – розповів Олійник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ФРУ звернулася до уряду з проханням знизити портові збори для мінімізації негативного впливу пандемії на економіку. Крім того, у федерації переконані: прозорий механізм списання боргів за газ гарантує збереження 100 тис. робочих місць.

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