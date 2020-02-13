"Слуга народу" хоче повернути воду в Крим? Як і за що торгуються з Путіним

Українська влада вчергове підняла тему поставок води в анексований Росією Крим. Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив, що водний ресурс стане відмінним інструментом для проведення торгів із російським президентом Володимиром Путіним за повернення окупованого Донбасу.

Багато хто побачив у цих словах передумови до реалізації вже давно обговорюваного в проросійських і сепаратистських колах сценарію обміну Криму на Донбас. Як буде вирішуватися питання – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Двоє представників фракції "Слуга народу" запропонували відновити поставки води в Крим за гроші або поступки з боку РФ щодо Донбасу.

У Кремлі ж відповіли, що Крим – російський і не є об'єктом будь-яких обмінів. А Донбас це внутріукраїнська проблема.

Кримські татари виступили проти заяви "слуг народу" і нагадують владі, що Крим – це їхня земля, і їм вирішувати, постачати туди воду чи ні.

Крим в обмін на Донбас?

Ексглава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин у прямому ефірі ObozTV упевнений, що Росію можна умовити піти на великі поступки щодо Донбасу, аж до відмови від особливого статусу, виведення всіх російських військ і найманців з окупованих територій і повернення контролю України на українсько-російський кордон.

"Щодо Криму теж можна вести переговори, і вимагати звільнення всіх ув'язнених. Є ще питання за якими можна вести переговори, про їх суті я говорити не хочу, але за ними можна говорити про подальшу деокупацію Криму, та це не публічна розмова", – заявив екснардеп.

З подібною позицією абсолютно не згоден гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов: "Як говорив Мустафа Джемільов, коли ти домовляєшся з левом тримаючи свою власну голову у нього в пащі, ти можеш або молитися, або битися й інших варіантів немає. Як можна домовлятися з Путіним? Давайте ще до Криму гастарбайтерів з України відправимо працювати? Може будемо кланятися Путіну за смерть наших бійців?".

"Те, що сказав Арахамія, це зрада національних інтересів України", – додав Іслямов у коментарі OBOZREVATEL.

Ленур Іслямов "Букви"

Чому ж взагалі відбуваються подібні інформаційні вкидання, тим більше з боку представників найбільшої фракції в парламенті, пояснив кримський переселенець і експерт із питань політики й економіки з фонду "Майдан закордонних справ" Юрій Смілянський.

Він зазначив, що в Росії розуміють, що Криму без дніпровської води буде дуже складно, незважаючи на всі заяви про зворотне. І щоб вирішити проблему, окупанти неодноразово пропонували заплатити Україні корупційний внесок.

"З огляду на те, що моральність представників влади в Україні за всі 28 років залишала бажати кращого, а корупція була відмінною рисою, окупанти могли б знайти спільну мову з деякими чиновниками, для яких названі суми є досить прийнятними, щоб підняти питання подачі води до Криму", – говорить Смілянський, уточнивши, що корупція є першою причиною таких заяв.

Новини Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас

"Друге – існуючий непрофесіоналізм, який часом проявляється в ухвалених рішеннях діючої влади, призводить до того, що вони обговорюють питання отримання коштів до дохідної частини держбюджету продажем води в Крим. У чиновника, який діє в інтересах нацбезпеки держави, подібні думки просто не виникають", – сказав економіст у коментарі OBOZREVATEL.

І третя причина полягає в тому, що протягом 6 років війни, щодо Криму влада створювала політику помилковою реальності, коли замість реальних і необхідних дій, суспільству пропонувалися порожні гасла. Така політика дезорієнтує не тільки суспільство, але і самих політиків, і вони не розуміють, як правильно вибудовувати свої дії й ухвалювати рішення стосовно Криму.

"Так, як формувалася внутрішня політика по відношенню до анексованого Криму, на жаль, виключати, що відновлення постачань води може статися, неможливо", – заявив Смілянський.

Зі свого боку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що не дозволить "якимось арахаміям" торгувати територією кримських татар.

Рефат Чубаров "День"

"Якщо хтось у державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис... Ми ніколи не допускаємо того, що держава може нас продати за воду... Будь-які комбінації щодо Донбасу, а замість цього ми пускаємо воду – цього робити не можна".

"Це наша земля, це ми кримські татари корінний народ Криму, це ми можемо говорити про статус цієї землі, що з цією землею робити, подавати туди воду чи ні", – додав Іслямов.

Геніальні ідеї від "Слуги народу"

На початку лютого народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив скандальну ідею, яка, на його думку, дозволить заробити в український бюджет додатковий гроші.

Так, "слуга народу" запропонував продавати воду в Крим, порівнявши цей досвід з ізраїльським: "Була ідея – продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично до воюючої країни, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав Аристов.

Таке повідомлення викликало позитивні відгуки з боку окупаційної влади Криму, а ось українці накинулися на нардепа шквалом критики, після якої він тут же поспішив виправдатися.

"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості наповнення бюджету. Це були пошуки можливостей – і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій", – повідомив він.

"Не було жодних розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", – підсумував Аристов.

Не встигли пристрасті заспокоїтися, як естафету з "геніальними" ідеями прийняв Арахамія. Висловлюючи свою думку щодо ситуації, в якій Путін запропонує піти на поступки щодо Донбасу в обмін на поставки Україною води в анексований Крим.

Давид Арахамія "Фокус"

"Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Бо в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України... Якщо це буде обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, а ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном і за це треба подати воду до Криму, я б на таке точно пішов", – сказав він.

Позицію народного обранця розкритикували як всередині його партії, так і інші колеги по парламенту, громадські активісти, волонтери і, звичайно, кримські татари.

Основний посил полягав у тому, що вода в Крим зайде тільки після деокупації півострова. А новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що слова Арахамії – це його особиста думка, але пообіцяв із ним поговорити.

Правда, знайшлися в Україні і ті, хто підтримав ідею відновити подачу води до Криму чисто з комерційних міркувань.

"Ми все купуємо в Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам із неба, ми все робимо своїми руками. Можна і потрібно було розглянути це питання", – заявив перший президент України Леонід Кравчук, підтримавши ідею продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

При цьому він зазначив, що оскільки Росія закріпила статус півострова в своєму законодавстві, то ні про який жест доброї волі не може йтися, хоча комерційні відносини і можливі.

Леонід Кравчук "Главком"

"Час доброї волі, коли у світі існує інша система відносин, пройшов", – наголосив Кравчук.

Реакція РФ

А ось відповідь прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова має пояснити депутату Арахамії всі бажання Кремля йти на поступки Україні з будь-яких питань.

"Що стосується Криму – це російський регіон і, безумовно, в рамках існуючих програм розвитку забезпечується і водопостачання цього регіону. Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання на комерційній або іншій основі, вони можуть бути розглянуті", – сказав Пєсков.

Пєсков наголосив, що Крим не може бути об'єктом "будь-яких обмінів": "Що стосується Донбасу – це внутріукраїнська проблема, і ви знаєте, що ми робимо все можливе, щоб сприяти її врегулюванню".

Дмитро Пєсков РБК

А що стосується ймовірності відновлення контролю України над кордоном на Донбасі в обмін на воду в Крим, прессекретар глави РФ послав українську владу обговорювати це питання з представниками самопроголошених "Л/ДНР".

Проблеми з водопостачанням

Після анексії Криму найбільш гостро на півострові стала проблема з водою. Перекриття Північно-Кримського каналу, який забезпечував прісною водою 85% півострова, стало справжньою катастрофою. До моменту будівництва Північно-Кримського каналу півострів був напівпустелю, там немає власних запасів води, які б могли на 100% забезпечити потреби регіону.

За 6 років окупації "місцева влада" так і не змогли придумати варіанти забезпечення населення прісною водою, через що на півострові почалися проблеми. Відсутність води позначається не тільки на занепаді сільського господарства, а й призводить до хімічних катастроф, як у ситуації з "Кримським титаном" в Армянську.

Дивіться відео на тему:

На початку лютого 2020 року жителів Сімферополя приголомшили новиною про введення погодинної подачі води. Незаконна "мерка" Сімферополя Олена Проценко повідомила, що з 10 лютого холодна вода в крані буде доступна містянам вранці і ввечері, а гаряча – тільки по вихідних. "Чиновниця" заявила, що запасів води вистачить на період від 90 до 100 днів, а все через недостачу запасів у поверхневих водоймищах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!