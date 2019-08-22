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"Обличчя все ширше": донецький блогер розповів, як Пушилін дерибанить російську гуманітарку

1.4т Читати матеріал російською

Глава "ДНР" Денис Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, 80% гуманітарки потрапляє на прилавки "Першого республіканського" супермаркету, що належить главі "республіки".

"Нещодавно Росія відправила на Донбас 85-ий гуманітарний конвой, від якого жителі "ДНР" отримали всього лише 20%. Решта "допомоги", а це 80%, пішла на прилавки "Першого республіканського" супермаркету, за яку люди потім ще заплатили гроші. У наших "керівників" 100-відсотковий прибуток. Не дивно, що їх обличчя ростуть все ширше і ширше", – іронічно підкреслив блогер.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Обозреватель

За його словами, Пушилін особисто ділить гуманітарну допомогу, без його особистої присутності не розкривають жодну машину.

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Пушилин принял неприятное решение

"Під його чуйним керівництвом відбувається "деребан", кому скільки належить, та й свій бізнес теж потрібно піднімати. Тому в "республіці" почастішали перевірки з боку Росії. Там прорахували цю корупційну схему, яку прикриває глава "ДНР", – запевнив Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через невдоволення Кремлем політикою глави "ДНР" Дениса Пушиліна, його можуть змістити з посади напередодні річниці загибелі колишнього "лідера" Олександра Захарченка.

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Тема
Гуманітарний конвой Росії
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Какая гуманитарка?там же танки ,оружие,самолёты.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Разумеется, он сам видел эту "гуманитарку" на прилавках "Первого республиканского" супермаркета, но просто он фотоаппарат дома забыл...
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