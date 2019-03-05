"Стіна" на кордоні з Росією: прикордонники назвали терміни завершення

Інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону завершать у 2021 році. Терміни були продовжені через недостатнє фінансування проекту.

Про це в ефірі ObozTV повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Він додав, що обсяг виконаних робіт становить 30% і він відповідає виділеним на це коштам.

"Зараз завершена робота з облаштування кордону в Харківській області. Будівництво починається у Луганській. Також частково загороджені Чернігівська й Сумська області", – сказав він.

Проект вартує недорого, пояснив Слободян. Один кілометр огорожі разом із технічними засобами та переобладнаними пунктами керування коштує 2 млн грн.

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"Це невеликі кошти. Проект потрібен державі, він є цілком виправданим. Необхідно обладнати майже 1300 км кордону в Чернігівській, Харківській та в частині Луганської областей. Після звільнення тимчасово непідконтрольної Україні території, займуться будівництвом ще 409 км кордону", – зазначив спікер ДПСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року виділять 400 млн гривень на роботи з облаштування українсько-російського державного кордону.

Раніше НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

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