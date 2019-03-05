|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Стіна" на кордоні з Росією: прикордонники назвали терміни завершення

2.8тЧитати матеріал російською

Інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону завершать у 2021 році. Терміни були продовжені через недостатнє фінансування проекту.

Про це в ефірі ObozTV повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Він додав, що обсяг виконаних робіт становить 30% і він відповідає виділеним на це коштам.

"Зараз завершена робота з облаштування кордону в Харківській області. Будівництво починається у Луганській. Також частково загороджені Чернігівська й Сумська області", – сказав він.

Новини
Говорити марно: Слободян розповів, як припинити провокації РФ в Азовському морі

Проект вартує недорого, пояснив Слободян. Один кілометр огорожі разом із технічними засобами та переобладнаними пунктами керування коштує 2 млн грн.

"Стіна" на кордоні з Росією: прикордонники назвали терміни завершення

2day.kh

"Це невеликі кошти. Проект потрібен державі, він є цілком виправданим. Необхідно обладнати майже 1300 км кордону в Чернігівській, Харківській та в частині Луганської областей. Після звільнення тимчасово непідконтрольної Україні території, займуться будівництвом ще 409 км кордону", – зазначив спікер ДПСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року виділять 400 млн гривень на роботи з облаштування українсько-російського державного кордону.

Раніше НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олег Слободян
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяДержавна прикордонна служба УкраїниДержприкордонслужбаприкордонники
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
6
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Стена это деньги воткнутые в сраку...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Вот ведь, так обнадежить, и так обмануть! Я то подумала, что и впрямь достроят. А тут "недостаточное финансирование объекта". И "объем выполненных работ составляет 30% и он равен выделенным на это финансам." т.е. то что выделялось, потратили на проволочный заборчик??? Прифигев рассматривала фото. Это та самая стена??? Не, серьезно? У нас во дворе на детской площадке футбольное поле таким забором огородили(разумеется без украшения в виде колючей проволоки), чтобы у детей мяч на дорогу не вылетал.Даже такой же, зелененький. От чего такое вот может защитить на границе, мне не понятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Предлагаю ввести ещё какой нибудь налог для нерабов, ну что бы достроить такую нужную стену ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги