Обіцянки Зеленського не беруться до уваги? В Україні виписали перший штраф за "євробляхи"

В Україні виписали перший штраф водієві авто на єврономерах згідно зі змінами, які набрали чинності 22 серпня.

Відповідну постанову і відео з місця події в своєму Instagram показав Анатолій Толямба (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Кому там і як відстрочили до Нового року, не знаю", – написав він. Документ свідчить про те, що водієві виписали штраф в розмірі 8500 грн за керування машиною на єврономерах.

Перший штраф за "євробляхи" Instagram Анатолія Толямби

Відреагував на постанову і керівник "АвтоЄвроСили" в місті Дніпро Олександр Максименко.

"Шкодую, що на місці цього хлопця не виявилося представників АЕС. Інспекторе, я як керівник "АвтоЄвроСили" у Дніпрі, даю вам гарантію, що ми цю постанову не залишимо просто так, чекайте запрошення в суд, і готуйтеся відповідати за свої дії! 365 ст. і 366 ст. в повній мірі! " – прокоментував він.

Відзначимо, хоча формально штрафи за "євробляхи" набрали чинності 22 серпня, у Зеленського раніше визнали, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ініціював законопроект, який повинен відстрочити введення штрафів для водіїв на єврономерах до кінця 2019 року.

21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.

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