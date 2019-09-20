"Обіцяли більше, а дали половину!" Розкрито нюанс бюджету України на 2020 рік

У проєкті бюджету України на наступний рік заплановано лише 2027 грн прожиткового мінімуму з обіцяних новим прем'єром Олексієм Гончаруком 4251 гривень.

На дивний нюанс документа звернув увагу екс-віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що ця цифра далека від реального показника. За його словами, реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні зараз становить понад 6000 грн.

В'ячеслав Кириленко 112 / Укрінформ

"У перший же день новий прем'єр заявив, що уряд затвердить "реальний" прожитковий мінімум. На думку уряду - це 4251 грн. Хоча насправді – понад 6000 грн. Дивимося новий бюджет, а там з 1 січня 2020 тільки 2027 грн. Цифра, далека від реального показника. Мабуть, не все так просто, як здавалося", – зазначив Кириленко.

У перший же день новий Прем'єр заявив, що уряд затвердить "реальний" прожитковий мінімум. На думку уряду - це 4251грн. Хоча насправді - більш 6000грн. Дивимося новий бюджет, а там з 1.1.2020 тільки 2027грн. Цифра, далека від реального показника. Мабуть, не все так просто, як здавалося - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді в п'ятницю, 20 вересня, презентували проект бюджету країни на 2020 рік. Більшість положень перепишуть за наступні кілька місяців. Документ практично одноосібно розробило Міністерство фінансів ще при минулому уряді.

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