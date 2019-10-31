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31 жовтня • оновлено в 10:48
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Київ у прольоті: названо місто з найбільшими зарплатами в Україні

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Міністр розвитку економіки і торгівлі Тимофій Милованов заявив, що найвища середня зарплата серед усіх українських міст – у Маріуполі.

Зокрема, за даними Державної служби статистики маріупольці отримують у середньому 17,1 тисячі гривень, пише Милованов на Facebook.

"Де набільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі", – зазначив Милованов.

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За його словами, на другому місці розмістився Київ (15,6 тисячі гривень), а на третьому Дніпро (10,1 тисячі гривень).

Одеса і Харків поділили 4-5 місця (9,5 тисячі гривень і 9,2 тисячі гривень відповідно).

Маріупольці отримують в середньому 17,1 тисячі гривень

Маріупольці отримують в середньому 17,1 тисячі гривень

Тимофій Милованов Facebook

Маріупольці отримують в середньому 17,1 тисячі гривень

Маріупольці отримують в середньому 17,1 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що наступного року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости на 550 грн.

У такий спосіб її розмір становитиме 4,723 тис. грн.

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Теми
Зарплати у конвертах Зарплати в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зарплата мінімальна зарплата
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
При этом зарплаты в Харькове, Одессе и Днепре просто смехотворны. А Мариуполь находится на уровне Казани илииНовосибирска
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